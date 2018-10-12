Московские демоны побеждены, заявил президент Украины. Петр Порошенко прокомментировала предоставление автокефалии украинской церкви и приказал войскам в Донбассе активизироваться.

"Московские демоны" побеждены, заявил президентУкраины. Петр Порошенко прокомментировала предоставление автокефалии украинскойцеркви и приказал войскам в Донбассе активизироваться.Петр Порошенко поблагодарил население за "массовуюподдержку" идеи о предоставлении независимости украинской церкви.Президент Украины называет решение Константинопольского патриархата "историческойпобедой"."Это большая победа боголюбивого украинского народа надмосковскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировалПорошенко предоставление автокефалии УПЦ.В своем обращении к народу Порошенко выразил надежду, чтокогда-нибудь каждый украинец "поймет величие этого события", а день11 октября войдет в историю.Порошенко обратился и к участникам силовой операции вДонбассе. Президент Украины приказал ее руководителям применять все имеющиесясилы и средства. "Надо быть готовыми к любым сценариям – как к обороне,так и к эффективному контрнаступлению", – заявил украинский лидер. "Приказываюприменять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня длясохранения жизни наших людей", – сказал он.Порошенко также заявил, что требует не отдавать "ниодного клочка украинской земли", но и не понести потерь. По его словам, армия должна воеватьне числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом.