Московские демоны побеждены, заявил президент
Украины. Петр Порошенко прокомментировала предоставление автокефалии украинской
церкви и приказал войскам в Донбассе активизироваться.
"Московские демоны" побеждены, заявил президент
Украины. Петр Порошенко прокомментировала предоставление автокефалии украинской
церкви и приказал войскам в Донбассе активизироваться.
Петр Порошенко поблагодарил население за "массовую
поддержку" идеи о предоставлении независимости украинской церкви.
Президент Украины называет решение Константинопольского патриархата "исторической
победой".
"Это большая победа боголюбивого украинского народа над
московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировал
Порошенко предоставление автокефалии УПЦ.
В своем обращении к народу Порошенко выразил надежду, что
когда-нибудь каждый украинец "поймет величие этого события", а день
11 октября войдет в историю.
Порошенко обратился и к участникам силовой операции в
Донбассе. Президент Украины приказал ее руководителям применять все имеющиеся
силы и средства. "Надо быть готовыми к любым сценариям – как к обороне,
так и к эффективному контрнаступлению", – заявил украинский лидер. "Приказываю
применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для
сохранения жизни наших людей", – сказал он.
Порошенко также заявил, что требует не отдавать "ни
одного клочка украинской земли", но и не понести потерь. По его словам, армия должна воевать
не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом.