Президентом Украины Петром Порошенко подписан закон О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении воинской службы в ВСУ и других военных формированиях.

Президентом Украины Петром Порошенко подписан закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении воинской службы в ВСУ и других военных формированиях", передает "Интерфакс".Закона повысит уровень правовой защиты военнослужащих-женщин, а также поспособствует увеличению числа женщин на военной службе, в частности, на высших воинских должностях.Отмечается, что после введения нового закона женщины будут проходить военную службу на равных условиях с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и в прохождении военных сборов мужчинами и женщинами.