Следствие предполагает, что убийца и продавец были знакомы

Следствие предполагает, что убийца и продавец были знакомыРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Струнино. Мужчину подозревают в убийстве продавца магазина продуктов.Следствие установило, что ночью в круглосуточном магазине «Ивушка» сработала сигнализация. Росгвардия незамедлительно приехала на место. Дверь магазина была открыта.Внутри сотрудники Росгвардии увидели мужчину, который держал в руках оружие. На требования опустить пистолет он не отреагировал и вел себя неадекватно. Гвардейцы после предупредительного выстрела вынуждены были применить огнестрельное оружие. Задержанного передали прибывшим фельдшерам «скорой помощи».В торговом зале под прилавком нашли тело 46-летней женщины, работавшей продавцом. На место происшествия приехали следователи и криминалисты.С места преступления изъяли пневматический пистолет, несколько ножей и деньги, вероятнее всего взятые из кассы магазина.Подозреваемого прооперировали, в связи с чем у следователя не было возможности допросить мужчину.Следствие предполагает, что убийца и продавец были знакомы. Вероятнее всего между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина более 12 раз ударил женщину ножом.Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, помещен в больнице под усиленную охрану сотрудников полиции.Расследование уголовного дела продолжается.