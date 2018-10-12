Сто лет назад, в 1918 году, после слома прежней правоохранительной системы и формирования рабоче-крестьянской милиции, кадровые аппараты приобрели вид, который структурно и функционально напоминает современный.

Сердечно поздравляю руководителей, сотрудников и ветеранов подразделений по работе с личным составом с днем образования кадровой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации.Деятельность службы неразрывно связана с историей нашего ведомства, поскольку во все времена эффективность борьбы с преступностью напрямую зависела от качества работы с кадрами, их подбора, обучения, воспитания и расстановки.Сто лет назад, в 1918 году, после слома прежней правоохранительной системы и формирования рабоче-крестьянской милиции, кадровые аппараты приобрели вид, который структурно и функционально напоминает современный.На протяжении многих десятилетий сотрудники этих подразделений, обладающие высочайшим профессионализмом, богатым служебным и жизненным опытом, преданные отечеству и своему делу шаг за шагом создавали мощный кадровый потенциал министерства.Сегодня специалисты по работе с личным составом успешно выполняют задачи по укомплектованию органов внутренних дел, морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности, организации профессиональной подготовки сотрудников, укреплению дисциплины и законности в служебных коллективах.В сфере их постоянного внимания - забота о ветеранах, членах семей наших товарищей, погибших при выполнении служебного долга.Выражаю искреннюю благодарность руководителям и всем сотрудникам подразделений по работе с личным составом за добросовестность, исключительную надежность и высокую компетентность, проявленные при выполнении поставленных задач.Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо отечества!Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской ФедерацииВладимир Колокольцев12 октября 2018 г.