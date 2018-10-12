В семье президента Франции произошел серьезный конфликт. Брижит отчитывала мужа так, что ее слышали даже охранники.

В семье президента Франции произошел серьезныйконфликт. Брижит отчитывала мужа так, что ее слышали даже охранники.Судя по всему,отношения между Эммануэлем Макроном и его женой дали трещину. Между нимипроизошла серьезная ссора.Ругались супруги так,что их было хорошо слышно даже за плотно закрытыми дверями. Об этомрассказалодин из секьюрити знаменитой четы.По словам охранника, отзвукиэтого грандиозного скандала слышались далеко за пределами помещения. Перваяледи Франции находилась в состоянии крайней ярости и в оскорбительнойманере требовала от Эммануэля прекратить "идиотские выходки",передает Public.fr.В ходе ссоры Брижитприпомнила президенту страны все наболевшее. По данным французских СМИ, упервой леди просто "накипело".Напомним,ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации главы Франции. Желтаяпресса утверждала, что брак Макрона с престарелой учительницей Брижит – лишьширма. Сам он, правда, все обвинения в гомосексуальности отвергал, но французы емуне верят.Как писали Dni.Ru, самым громким скандалом, связанным с президентом Франции,стало дело Беналла. На опубликованном в Сети видео некий мужчина в полицейскойформе избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что это –советник по безопасности главы государства Александр Беналла.