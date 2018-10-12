В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с сотрудниками телекомпании НТВ, в ходе которой глава государства объявил коллективу благодарность и поздравил телекомпанию с юбилеем.

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с сотрудниками телекомпании НТВ, в ходе которой глава государства объявил коллективу благодарность и поздравил телекомпанию с юбилеем.Владимир Путин сказал, что хорошо помнит, как начиналась работа НТВ, отметив, что первые программы телекомпании — "Итоги" и "Сегодня" — вышли на Пятом канале. "В этом смысле мы с вами земляки. Мне особенно приятно поздравить земляков с этим знаменательным событием" — сказал президент.Глава государства заметил, что в настоящее время у телекомпании огромное количество подписчиков — более трех миллионов, и это больше, чем у других общенациональных каналов. "И это, безусловно, тоже показатель качества работы. Вы не забываете и о такой миссии СМИ как просветительство, образование. И у вас это получается очень здорово и с пользой для страны, для людей", — подчеркнул Владимир Путин.Адресованная коллективу НТВ благодарность президента России "за большой вклад в развитие отечественного телевидения" была вручена Генеральному директору ОАО "Телекомпания НТВ "Алексею Земскому, сообщает ТАСС.Как сообщалось, телеканал НТВ отметил юбилей — 25 лет в эфире, напоминает "Россия 24". 10 октября президент России направил коллективу телеграмму, отметив хорошо узнаваемый стиль подачи информации, который стал визитной карточкой канала.