Колинда Грабар-Китарович вызвала взрыв восторга и умиления у
своих подписчиков в Instagram.
Президент Хорватии опубликовала в микроблоге фото в обнимку со щенком, которого
она взяла из приюта для бездомных собак.
Колинда Грабар-Китарович вызвала взрыв восторга и умиления у
своих подписчиков в Instagram.
Президент Хорватии опубликовала в микроблоге фото в обнимку со щенком, которого
она взяла из приюта для бездомных собак.
Колинда Грабар-Китарович недаром удостоилась звания "самого
красивого президента в мире". Теперь хорватского лидера зовут и "самой
милой"– после того, как она посетила приют Вировитица.
В администрации президента рассказали, что щенок влюбился в
Колинду с первого взгляда. "Как только президент пришла, Кика успокоился и
больше от нее не отходил", – рассказали в окружении хорватского лидера.
Грабар-Китарович тоже сразу заметила пса и не захотела с ним расставаться.
Напомним, президент Хорватии произвела фурор на чемпионате
мира по футболу, который прошел летом в России. 50-летняя Колинда
Грабар-Китарович восхитила своим внешним видом. Как выяснилось, она потрясающе
выглядит не только в ккупальнике (в таком наряде хорватского лидера запечатлели
двумя годами ранее), но и в строгом деловом костюме, и в футболке.
Зрители на трибунах восхищались реакцией Колинды во время
финального матча мундиаля, где встретились команда ее страны со сборной
Франции. Ей помогал переживать волнующие эпизоды игры президент Франции.
Эммануэль Макрон совсем забыл о своей жене Брижит и без стеснения обнимал
госпожу президента.