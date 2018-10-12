Колинда Грабар-Китарович вызвала взрыв восторга и умиления у своих подписчиков в Instagram. Президент Хорватии опубликовала в микроблоге фото в обнимку со щенком, которого она взяла из приюта для бездомных собак.

Колинда Грабар-Китарович вызвала взрыв восторга и умиления усвоих подписчиков в Instagram.Президент Хорватии опубликовала в микроблоге фото в обнимку со щенком, которогоона взяла из приюта для бездомных собак.Колинда Грабар-Китарович недаром удостоилась звания "самогокрасивого президента в мире". Теперь хорватского лидера зовут и "самоймилой"– после того, как она посетила приют Вировитица.В администрации президента рассказали, что щенок влюбился вКолинду с первого взгляда. "Как только президент пришла, Кика успокоился ибольше от нее не отходил", – рассказали в окружении хорватского лидера.Грабар-Китарович тоже сразу заметила пса и не захотела с ним расставаться.Напомним, президент Хорватии произвела фурор на чемпионатемира по футболу, который прошел летом в России. 50-летняя КолиндаГрабар-Китарович восхитила своим внешним видом. Как выяснилось, она потрясающевыглядит не только в ккупальнике (в таком наряде хорватского лидера запечатлелидвумя годами ранее), но и в строгом деловом костюме, и в футболке.Зрители на трибунах восхищались реакцией Колинды во времяфинального матча мундиаля, где встретились команда ее страны со сборнойФранции. Ей помогал переживать волнующие эпизоды игры президент Франции.Эммануэль Макрон совсем забыл о своей жене Брижит и без стеснения обнималгоспожу президента.