Сотрудниками ДПС была остановлена иномарка за рулём которой находилась одна из участниц видеоролика...

Ранее в сети Интернет был размещен видеоролик, изображающий трёх девушек, танцующих в потоке движения в районе 2-го километра внутренней стороны МКАД. Помимо этого, ими были оставлены на проезжей части несколько автомобилей, перекрывших часть проезжей части, что в целом повлекло значительное затруднение движения на продолжительный срок.По факту выявленного правонарушения полицией возбуждено административное расследование, приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. В результате сегодня сотрудниками ДПС была остановлена иномарка за рулём которой находилась одна из участниц видеоролика. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области.В отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».Кроме того, выяснилось, что данная гражданка управляла автомобилем, не имея права управления транспортным средством, и с нарушением правил применения ремней безопасности. В отношении неё были составлены соответствующие административные протоколы.Сотрудники полиции в настоящее время продолжают административное расследование и работу по установлению личностей остальных правонарушителей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве