Триллер с участием кота-призрака напугал пользователей Reddit.
Владельцу дома, камеры наблюдения которого запечатлели привидение, советуют
срочно сменить жилье.
Триллер с участием кота-призрака напугал пользователей Reddit.
Владельцу дома, камеры наблюдения которого запечатлели привидение, советуют
срочно сменить жилье.
Кот появился на дворе среди ночи. Животное спокойно обошло
территорию, затем внимательно посмотрело в камеру – и растворилось в воздухе.
Большинство зрителей эти кадры шокировали. Автору ролика
рекомендуют переехать в другой дом. "Вскоре вы проснетесь и увидите
неприятный сюрприз в виде мышей-призраков. Уходите, пока можете", пишет
один из комментаторов.
Общую атмосферу, как всегда, испортили скептики. Они
заявили, что вполне правдоподобных объяснений такому поведению кота может быть
несколько. Скорее всего, он просто юркнул в куст – или же это техническая
неисправность камеры. Однако сторонники потустороннего происхождения кота не
сдаются, пишет Life.ru.