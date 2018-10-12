Триллер с участием кота-призрака напугал пользователей Reddit. Владельцу дома, камеры наблюдения которого запечатлели привидение, советуют срочно сменить жилье.

Триллер с участием кота-призрака напугал пользователей Reddit.Владельцу дома, камеры наблюдения которого запечатлели привидение, советуютсрочно сменить жилье.Кот появился на дворе среди ночи. Животное спокойно обошлотерриторию, затем внимательно посмотрело в камеру – и растворилось в воздухе.Большинство зрителей эти кадры шокировали. Автору роликарекомендуют переехать в другой дом. "Вскоре вы проснетесь и увидитенеприятный сюрприз в виде мышей-призраков. Уходите, пока можете", пишетодин из комментаторов.Общую атмосферу, как всегда, испортили скептики. Онизаявили, что вполне правдоподобных объяснений такому поведению кота может бытьнесколько. Скорее всего, он просто юркнул в куст – или же это техническаянеисправность камеры. Однако сторонники потустороннего происхождения кота несдаются, пишет Life.ru.