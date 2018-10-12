На днях стало известно, что престарелая мать Ларисы Гузеевой попала в больницу. Поклонники буквально молились за выздоровление женщины. А теперь дочь артистки Леля опубликовала в своем аккаунте слова на черном фоне: Прощай, моя любовь.

На днях стало известно, что престарелая мать Ларисы Гузеевой попала в больницу. Поклонники буквально молились за выздоровление женщины. А теперь дочь артистки Леля опубликовала в своем аккаунте слова на черном фоне: "Прощай, моя любовь".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories дочь Ларисы Гузеевой Леля выложила на черном фоне подпись, сделанную на английском языке: "Прощай, моя любовь". Многочисленные поклонники, следящие за жизнь Ларисы Гузеевой и ее близких, всерьез испугались.В Сети появились обсуждения на тему загадочной публикации Лели. "Видели, что написала дочка Гузеевой? С кем прощается?", "Говорят бабушка у нее в больничке. Может умерла? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Запись на черном фоне, значит, точно умерла", "Ой как жалко((( лариса все время такие трогательные посты ей посвещала, прям в любви признавалась", "Бедная Лариса( вот горе то(((", – высказались встревоженные поклонники.Поводом для подобные выводов стало известие, что мать Ларисы Гузеевой, 86-летняя Альбина Андреевна попала в больницу. Отметим, что сама актриса не стала скрывать от общественности проблемы в семье. Так, 1 октября, Гузеева опубликовала снимок, на котором была запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке.На соседней кровати расположилась дочь актрисы Леля, протянувшая ей руку. "Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – написала ведущая "Давай поженимся!" под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека.Интересно, что вскоре Гузеева удалила эту публикацию, решив, видимо, свои переживания не афишировать. У 59-летней артистки очень близкие отношения с матерью. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.