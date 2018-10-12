УФСИН Владимирской области снова в центре скандала. Правозащитники утверждают, что в Тюрьме-2 больше известной, как Владимирский централ, 20 заключенных порезали вены. По данным общественной организации Комитет за гражданские права, отбывающие наказание таким образом протестуют против их перевода в исправительную колонию №3.

УФСИН Владимирской области снова в центре скандала. Правозащитники утверждают, что в Тюрьме-2 больше известной, как Владимирский централ, 20 заключенных порезали вены. По данным общественной организации "Комитет за гражданские права", отбывающие наказание таким образом протестуют против их перевода в исправительную колонию №3. Но информацию об инциденте в УФСИН опровергли.Сергей Логинов, начальник пресс-службы УФСИН по Владимирской области: "Появилась провокационная информация, что 20 осужденных Владимирского централа порезали себе вены. Информация не соответствует действительности. Фактов членовредительства со стороны осужденных Тюрьмы-2 Владимирской области не было. Цель подобных сообщений - дестабилизация обстановки в местах лишения свободы. Учреждение в настоящее время работает в штатном режиме, обстановка контролируемая".Кстати, о колонии № 3, куда якобы должны были перевести заключенных. Ранее, общественная организация "Комитет за гражданские права" уже сообщала, что на это учреждение жалуются родственники отбывающих наказание. В эфире телеканалу "Дождь" общественник Андрей Маяков сообщил, что во время прокурорской проверки сотрудники УФСИН спрятали заключенных, которые жаловались на пытки. А их места в больнице колонии заняли те осужденные, которые сотрудничают с руководством учреждения. Прокуратура сведений не подтверждает.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "Осуществлен осмотр видеоархива самой колонии ИК-3. Также, одним сотрудником прокуратуры был осуществлен просмотр видеонаблюдения в режиме реального времени. Для выявления факта перемещения осужденных в больницы на момент обхода учреждения работниками прокуратуры. Также истребованы списки осужденных, проходящих лечение во всех отделениях больницы, которые в ходе обхода были сверены с поступившими осужденными и с их амбулаторными картами. Расхождения в количественном составе осужденных, находящихся на лечении, не установлено. Также проведен личный опрос осужденных, в ходе которого жалоб от них не поступало".