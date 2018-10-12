Отношения между Россией и Белоруссией периодически омрачаются всевозможными спорами экономического характера. Один из самых болезненных вопросов для Минска – поставки энергоносителей из России. После переговоров президентов Владимира Путина и Александр Лукашенко можно решила ввести запрет на экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику.

Отношениямежду Россией и Белоруссией периодически омрачаются всевозможнымиспорами экономического характера. Один из самых болезненных вопросов дляМинска – поставки энергоносителей из России. После переговоровпрезидентов Владимира Путина и Александр Лукашенко можно решила ввестизапрет на экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику.По словам главы Минэнерго России Александра Новака,запрет на поставки светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженногоуглеводородного газа в Белоруссию будет действовать до конца следующегогода.РешениеМосквы, в частности, предполагает запрет на поставку бензина, мазута идизельного топлива. При этом между странами сохраняются поставки техпродуктов нефтепереработки, которые являются необходимыми для Белоруссиии не производятся в республике. "Это отдельный перечень к протоколу", -подчеркнул министр.При этом ранее Новак и вовсе поставил под сомнение целесообразность поставок нефтепродуктов в соседнюю страну. Министр пояснил, что Минск сам обеспечивает себя соответствующей продукцией, которую он получает из российской нефти.Напомним,за последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко отметилсярядом резких заявлений в адрес России. В частности, он обвинил Москву в"варварстве" и "недобросовестной конкуренции". А позже глава государстваобъявил, что в случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.Лукашенкоуточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительное оружие, чтобывоевать с тем, кто нападет на республику. В частности, заявил Лукашенко,это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. Противкого президент Белоруссии собрался воевать, он не уточнил.Помнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана свозможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву,утверждают аналитики, больше устраивает положение дел, при которых Минскполучает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, но приэтом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.