Отношения
между Россией и Белоруссией периодически омрачаются всевозможными
спорами экономического характера. Один из самых болезненных вопросов для
Минска – поставки энергоносителей из России. После переговоров
президентов Владимира Путина и Александр Лукашенко можно решила ввести
запрет на экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику.
Отношения
между Россией и Белоруссией периодически омрачаются всевозможными
спорами экономического характера. Один из самых болезненных вопросов для
Минска – поставки энергоносителей из России. После переговоров
президентов Владимира Путина и Александр Лукашенко можно решила ввести
запрет на экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику.
По словам главы Минэнерго России Александра Новака,
запрет на поставки светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного
углеводородного газа в Белоруссию будет действовать до конца следующего
года.
Решение
Москвы, в частности, предполагает запрет на поставку бензина, мазута и
дизельного топлива. При этом между странами сохраняются поставки тех
продуктов нефтепереработки, которые являются необходимыми для Белоруссии
и не производятся в республике. "Это отдельный перечень к протоколу", -
подчеркнул министр.
При этом ранее Новак и вовсе поставил под сомнение целесообразность поставок нефтепродуктов в соседнюю страну. Министр пояснил, что Минск сам обеспечивает себя соответствующей продукцией, которую он получает из российской нефти.
Напомним,
за последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился
рядом резких заявлений в адрес России. В частности, он обвинил Москву в
"варварстве" и "недобросовестной конкуренции". А позже глава государства
объявил, что в случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.
Лукашенко
уточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительное оружие, чтобы
воевать с тем, кто нападет на республику. В частности, заявил Лукашенко,
это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. Против
кого президент Белоруссии собрался воевать, он не уточнил.
По
мнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана с
возможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву,
утверждают аналитики, больше устраивает положение дел, при которых Минск
получает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, но при
этом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.