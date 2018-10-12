Комментируя угрозы украинских националистов захватить храмы канонической Украинской православной церкви, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова политико-дипломатическими мерами защищать интересы православных на Украине, если Киеву не удастся удержать радикалов.

Комментируя угрозы украинских националистов захватить храмы канонической Украинской православной церкви, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова политико-дипломатическими мерами защищать интересы православных на Украине, если Киеву не удастся удержать радикалов, передает ТАСС.Песков при этом еще раз подчеркнул, что это потребуется только "в случае, если действительно украинским властям не удастся удержать ситуацию в правовом поле, если это примет какие-то уродливые проявления, насильственные".Пресс-секретарь главы государства заявил, что разрешение использовать любое оружие в Донбассе, которое выдал военным украинский президент Петр Порошенко, противоречит имеющимся договоренностям, это приведет лишь к нагнетанию напряженности на юго-востоке Украины.