Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей".Соколова высказалась после заседания комитета по социальной политике областной Думы, где обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, передает РИА Новости.В ходе заседания участники спорили о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. По мнению Соколовой, 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".Местный депутат Николай Бондаренко решил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", в которые она обычно ходит.Позже Бондаренко заявил о невозможности прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей. "А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса", — подчеркнул депутат.