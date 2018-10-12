В администрации президента Украины переполох. Куда-то пропали подарки американских политиков: фарфоровая тарелка и фигурка орла из нержавеющей стали. Не иначе снова русский след, говорят в Киеве.

В администрации президента Украины переполох. Куда-топропали подарки американских политиков: фарфоровая тарелка и фигурка орла изнержавеющей стали. Не иначе снова русский след, говорят в Киеве.Администрация президента Украины не знает, где находятся дорогостоящиеподарки, сделанные представителями США главе государства Петру Порошенко. Бесследноисчезли два предмета: именное блюдо за 700 долларов и символ США – скульптура орла,стоимостью 600 долларов.Тарелку подарил Порошенко на инаугурации вице-президент СШАДжо Байден, а орел – подарок от президента Барака Обамы, сообщает "ЦарьградТВ".Во время описи подарков, полученных Порошенко на поступрезидента, хранящихся в специальном фонде, выяснилось, что двух предметов нехватает. В фонд попадают все подарки стоимостью больше 50 долларов.Не исключено, что бедный Порошенко попросту оставил орла иблюдо себе, вместо того, чтобы выкупить их, как того требует закон. Ситуацией ужезаинтересовалась общественная организация "Центр противодействия коррупции".Ее юристы напомнили, что, если президент получает подарок,чья стоимость превышает назначенный порог, его могут расценить как взятку.