В администрации президента Украины переполох. Куда-то
пропали подарки американских политиков: фарфоровая тарелка и фигурка орла из
нержавеющей стали. Не иначе снова русский след, говорят в Киеве.
В администрации президента Украины переполох. Куда-то
пропали подарки американских политиков: фарфоровая тарелка и фигурка орла из
нержавеющей стали. Не иначе снова русский след, говорят в Киеве.
Администрация президента Украины не знает, где находятся дорогостоящие
подарки, сделанные представителями США главе государства Петру Порошенко. Бесследно
исчезли два предмета: именное блюдо за 700 долларов и символ США – скульптура орла,
стоимостью 600 долларов.
Тарелку подарил Порошенко на инаугурации вице-президент США
Джо Байден, а орел – подарок от президента Барака Обамы, сообщает "Царьград
ТВ".
Во время описи подарков, полученных Порошенко на посту
президента, хранящихся в специальном фонде, выяснилось, что двух предметов не
хватает. В фонд попадают все подарки стоимостью больше 50 долларов.
Не исключено, что бедный Порошенко попросту оставил орла и
блюдо себе, вместо того, чтобы выкупить их, как того требует закон. Ситуацией уже
заинтересовалась общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Ее юристы напомнили, что, если президент получает подарок,
чья стоимость превышает назначенный порог, его могут расценить как взятку.