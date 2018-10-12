12.10.2018

2018-10-12 11:26:09

Сбивший насмерть пенсионерку водитель скрылся с места ДТП

На трассе А-101 Москва – Рославль в поселении Роговское в Новой Москве автомобиль сбил женщину 1938 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте, передает . От полученных повреждений несчастная скончалась на месте. Водитель скрылся. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.