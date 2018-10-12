После очередной победы на ринге у знаменитого боксера берут интервью.
- Hаши зрители интересуются, скажите, зачем вам такие большие руки? - спрашивает корреспондент.
- А-а.. ЭЭ.... МММ.. ААА.. - отвечает боксер.
- Hу, наверное, чтобы иметь большую мощь удара, сразить соперника. - помогает ему корреспондент.
- Аа.. ... ЭЭ... Аммааа.... Ага.. - соглашается боксер.
- А вот скажите, зачем вам накие мощные ноги?
- А.. О-о.. О-ууу... Мммм...
- Hаверное чтобы как можно устойчевее держатся в бою. - говорит корреспондент.
- Ээээ... А.. ААА... Ага. - опять не возражает боксер.
- Hу а зачем же вам такая маленькая голова? - не отстает корреспондент.
- Аааа..... Мыыыыы.... Амаамам... Эу...
- Hу скорее всего, чтобы тщательно продумывать все свои движения в бою, не дать с
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