В воскресенье сборная России по футболу проведет матч Лиги наций с командой Турции. Обслуживать встречу будет польская бригада судей во главе с Павлов Рачковским.

В воскресенье сборная России по футболу проведет матч Лиги наций с командой Турции. Обслуживать встречу будет польская бригада судей во главе с Павлов Рачковским.Главным арбитром назначен 35-летний Павел Рачковский. Помогать ему будут линейные судьи Михал Обукович и Радослав Сейка, а также дополнительные арбитры Томаш Квятковский и Ярослав Пшибыл. Запасной судья Марцин Бониек.Матч сборных России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт". Начало встречи в 19.00.