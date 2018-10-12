Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко пошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует этот проект себе в ущерб.

ПрезидентРоссии Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегойАлександром Лукашенко пошутил о строительстве атомной электростанции вБелоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализуетэтот проект "себе в ущерб"."Себев ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомнуюэлектростанцию вам строим", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.Президент находится в братской республике в рамках Форума регионов.Такжеглава государства отметил преимущества проекта. По его словам, АЭСулучшит ситуацию с электроснабжением и в целом с экономикой республики,создаст дополнительные возможности для экспорта. Первый энергоблокначнет работать в конце 2019 года, а полностью АЭС будет запущена в2020-м.Форум регионов проходит в Могилеве. Президент России прибыл туда в полдень и сразу отправился на переговоры со своим белорусским коллегой.Лукашенко поблагодарил Путина за висит, при этом отметив, что Могилев -"город больше русский, чем белорусский". Он подчеркнул, что это непоследняя встреча двух лидеров в этом году.Путин, в свою очередь, отметил красоту и ухоженность Могилева. "Город симпатичный, полюбовались", – сказал он.Напомним, ранее Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышатьо таком президенту братской республики, по его собственном признанию,"смешно". Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство такихпланов ему никогда не озвучивало.до этого белорусский лидер отметился рядом резких заявлений в адресРоссии. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и"недобросовестной конкуренции". А позже глава государства сказал, что вслучае войны обеспечит оружием всех жителей республики.