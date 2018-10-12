Президент
России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой
Александром Лукашенко пошутил о строительстве атомной электростанции в
Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует
этот проект себе в ущерб.
Президент
России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой
Александром Лукашенко пошутил о строительстве атомной электростанции в
Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует
этот проект "себе в ущерб".
"Себе
в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную
электростанцию вам строим", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Президент находится в братской республике в рамках Форума регионов.
Также
глава государства отметил преимущества проекта. По его словам, АЭС
улучшит ситуацию с электроснабжением и в целом с экономикой республики,
создаст дополнительные возможности для экспорта. Первый энергоблок
начнет работать в конце 2019 года, а полностью АЭС будет запущена в
2020-м.
Форум регионов проходит в Могилеве. Президент России прибыл туда в полдень и сразу отправился на переговоры со своим белорусским коллегой.
Лукашенко поблагодарил Путина за висит, при этом отметив, что Могилев -
"город больше русский, чем белорусский". Он подчеркнул, что это не
последняя встреча двух лидеров в этом году.
Путин, в свою очередь, отметил красоту и ухоженность Могилева. "Город симпатичный, полюбовались", – сказал он.
Напомним, ранее Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышать
о таком президенту братской республики, по его собственном признанию,
"смешно". Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство таких
планов ему никогда не озвучивало.
А
до этого белорусский лидер отметился рядом резких заявлений в адрес
России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и
"недобросовестной конкуренции". А позже глава государства сказал, что в
случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.