В Великобритании начинают постепенно прозревать и пытаться
разобраться в том, кто же на самом деле отравил беглого шпиона Скрипаля и было
ли это отравление на самом деле. Верить собственному правительству и
спецслужбам не хотят даже журналисты.
В Великобритании начинают постепенно прозревать и пытаться
разобраться в том, кто же на самом деле отравил беглого шпиона Скрипаля и было
ли это отравление на самом деле. Верить собственному правительству и
спецслужбам не хотят даже журналисты.
Казалось бы, какой резон сомневаться в официальной версии отравления
Скрипалей может быть у влиятельной британской газеты The Independent: ее трудно
заподозрить в связях с русскими и Кремлем. Тем не менее, журналисты издания признают, что
в деле Скрипалей до сих пор слишком много белых пятен.
Само слово "отравление" автор статьи берет в кавычки,
пытаясь донести читателю, что пока что это только заявление Терезы Мэй и
непонятные фотографии каких-то русских, приехавших в Солсбери на экскурсию.
Газета напоминает, что расследование дела тянется уже семь
месяцев, но британское общество до сих пор не знает, что случилось с главными
действующими лицами этой драмы. Лондон продолжает обвинять в случившемся
Москву, ссылаясь на сомнительные источники. Но доказательства британской
стороны пока выглядят малосодержательными и малоправдоподобными, считает The
Independent.
Единственный неопровержимый факт – это место действия,
Солсбери. Все остальное носит умозрительный характер.
По признанию журналиста газеты, в деле Скрипалей катастрофически
не хватает информации. Настораживает и спешка, с которой британские власти
обвинили в случившемся Россию.
А недавние расследования Bellingcat, в которых фигурируют
уже не Петров и Боширов, объявленные Лондоном главными виновными, а Чепига и Мишкин, нужны исключительно для увеличения
финансирования этой группы. Удивительно и то, что подлинность предоставляемых
Bellingcat документов не подвергается строгой проверке.
Автора The Independent тревожит, что США и Великобритания
зациклились на несуществующей организации – ГРУ. Раньше Запад никогда не обвинял
какую-то конкретную советскую или российскую спецслужбу. А сейчас Скотленд-Ярд
банально выбрал ГРУ в качестве мишени только потому, что Сергей Скрипаль
работал в этом ведомстве.
Есть и еще одно больше противоречие в деле Скрипаля. С одной
стороны, в Британии ГРУ выставляют сборищем недотеп, пославшем травить беглого
агента то ли геев, то ли наркоманов. С другой, рассказывается, что это самая
лучшая из российских спецслужб, которую нужно очень сильно бояться. Какому из
этих определений верить? Автор статьи ответа на этот вопрос не дает.
Он также отмечает, что в видео с камер наблюдения из
Солсбери имеются огромные пробелы. В частности, в нем отсутствуют кадры, на
которых пресловутые Петров и Боширов находилась бы на расстоянии менее 500
метров от дома Скрипалей. До сих пор неизвестно, чем они занимались и с кем
встречались, а также в какой именно момент произошло предполагаемое нападение.
Наконец, пишет The Independent, британское общество должно
задаться вопросом – что на самом деле произошло со Скрипалями? И что случилось
с Дон Стерджесс, единственной, кто умер
от пресловутого "Новичка" и где, в конце концов, ее сожитель Чарли
Роули. Он, как и Скрипали, исчезли из медиапространства.
Кроме единственного появления на экранах дочери шпиона Юлии
Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти мировому
сообществу не показали.
А считать доказательствами причастности России к загадочному
отравлению в Солсбери дверную ручку, столик в кафе, скамейку в парке, чемодан с гречкой или
кота Скрипалей, которому не удалось уйти от карающего меча британского правосудия
и поддельный флакон из-под духов – просто смешно.