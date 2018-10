В Великобритании начинают постепенно прозревать и пытаться разобраться в том, кто же на самом деле отравил беглого шпиона Скрипаля и было ли это отравление на самом деле. Верить собственному правительству и спецслужбам не хотят даже журналисты.

В Великобритании начинают постепенно прозревать и пытатьсяразобраться в том, кто же на самом деле отравил беглого шпиона Скрипаля и былоли это отравление на самом деле. Верить собственному правительству испецслужбам не хотят даже журналисты.Казалось бы, какой резон сомневаться в официальной версии отравленияСкрипалей может быть у влиятельной британской газеты The Independent: ее труднозаподозрить в связях с русскими и Кремлем. Тем не менее, журналисты издания признают, чтов деле Скрипалей до сих пор слишком много белых пятен.Само слово "отравление" автор статьи берет в кавычки,пытаясь донести читателю, что пока что это только заявление Терезы Мэй инепонятные фотографии каких-то русских, приехавших в Солсбери на экскурсию.Газета напоминает, что расследование дела тянется уже семьмесяцев, но британское общество до сих пор не знает, что случилось с главнымидействующими лицами этой драмы. Лондон продолжает обвинять в случившемсяМоскву, ссылаясь на сомнительные источники. Но доказательства британскойстороны пока выглядят малосодержательными и малоправдоподобными, считает TheIndependent.Единственный неопровержимый факт – это место действия,Солсбери. Все остальное носит умозрительный характер.По признанию журналиста газеты, в деле Скрипалей катастрофическине хватает информации. Настораживает и спешка, с которой британские властиобвинили в случившемся Россию.А недавние расследования Bellingcat, в которых фигурируютуже не Петров и Боширов, объявленные Лондоном главными виновными, а Чепига и Мишкин, нужны исключительно для увеличенияфинансирования этой группы. Удивительно и то, что подлинность предоставляемыхBellingcat документов не подвергается строгой проверке.Автора The Independent тревожит, что США и Великобританиязациклились на несуществующей организации – ГРУ. Раньше Запад никогда не обвинялкакую-то конкретную советскую или российскую спецслужбу. А сейчас Скотленд-Ярдбанально выбрал ГРУ в качестве мишени только потому, что Сергей Скрипальработал в этом ведомстве.Есть и еще одно больше противоречие в деле Скрипаля. С однойстороны, в Британии ГРУ выставляют сборищем недотеп, пославшем травить беглогоагента то ли геев, то ли наркоманов. С другой, рассказывается, что это самаялучшая из российских спецслужб, которую нужно очень сильно бояться. Какому изэтих определений верить? Автор статьи ответа на этот вопрос не дает.Он также отмечает, что в видео с камер наблюдения изСолсбери имеются огромные пробелы. В частности, в нем отсутствуют кадры, накоторых пресловутые Петров и Боширов находилась бы на расстоянии менее 500метров от дома Скрипалей. До сих пор неизвестно, чем они занимались и с кемвстречались, а также в какой именно момент произошло предполагаемое нападение.Наконец, пишет The Independent, британское общество должнозадаться вопросом – что на самом деле произошло со Скрипалями? И что случилосьс Дон Стерджесс, единственной, кто умерот пресловутого "Новичка" и где, в конце концов, ее сожитель ЧарлиРоули. Он, как и Скрипали, исчезли из медиапространства.Кроме единственного появления на экранах дочери шпиона ЮлииСкрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти мировомусообществу не показали.А считать доказательствами причастности России к загадочномуотравлению в Солсбери дверную ручку, столик в кафе, скамейку в парке, чемодан с гречкой иликота Скрипалей, которому не удалось уйти от карающего меча британского правосудияи поддельный флакон из-под духов – просто смешно.