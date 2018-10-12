Поистине царский подарок сделал Украине разыскиваемый российскими властями экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Правда, он забыл оформить необходимые документы, поэтому презент останется в собственности России.

Поистине царский подарок сделал Украине разыскиваемыйроссийскими властями экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Правда, он забылоформить необходимые документы, поэтому презент останется в собственностиРоссии.Объявленный в розыск за воровство денег из Сколково, Пономаревсделал громкое заявление: он сказал, что Крымский мост станет шикарным подаркомУкраине.По его версии, сооружение может достаться Незалежной вслучае возвращения полуострова. "Путин за счет российских налогоплательщиковсделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой ещедолго будет служить крымчанам", – приводит слова Пономарева издание"Крым-информ".Скандальную известность политик-либерал Илья Пономарев приобрелпосле того, как единственным из депутатов Госдумы проголосовал противвозвращения Крыма в состав России. Позже он был лишен депутатского мандата засистематические прогулы и в связи с возбуждением против него уголовного дела.Сейчас Пономарев объявлен в международный розыск, при этом известно, что живетон в Киеве.По версии российских следователей, политик похитил из фонда"Сколково" несколько десятков тысяч долларов. Пономарев заключил договорс фондом на оказание услуг в научной сфере, получил деньги, но свои обязанностине выполнил.После возбуждения уголовного дела, Пономарев сбежал в США,потом перебрался на Украину. Периодически он критикует российские власти и делаетскандальные заявления.Напомним, что убитый 23 марта 2017 года в Киеве еще одинсбежавший от российского правосудия экс-депутат Денис Вороненков, шел в тотдень на встречу с Пономаревым для передачи ему неких секретных документов.