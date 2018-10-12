Поистине царский подарок сделал Украине разыскиваемый
российскими властями экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Правда, он забыл
оформить необходимые документы, поэтому презент останется в собственности
России.
Поистине царский подарок сделал Украине разыскиваемый
российскими властями экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Правда, он забыл
оформить необходимые документы, поэтому презент останется в собственности
России.
Объявленный в розыск за воровство денег из Сколково, Пономарев
сделал громкое заявление: он сказал, что Крымский мост станет шикарным подарком
Украине.
По его версии, сооружение может достаться Незалежной в
случае возвращения полуострова. "Путин за счет российских налогоплательщиков
сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще
долго будет служить крымчанам", – приводит слова Пономарева издание
"Крым-информ".
Скандальную известность политик-либерал Илья Пономарев приобрел
после того, как единственным из депутатов Госдумы проголосовал против
возвращения Крыма в состав России. Позже он был лишен депутатского мандата за
систематические прогулы и в связи с возбуждением против него уголовного дела.
Сейчас Пономарев объявлен в международный розыск, при этом известно, что живет
он в Киеве.
По версии российских следователей, политик похитил из фонда
"Сколково" несколько десятков тысяч долларов. Пономарев заключил договор
с фондом на оказание услуг в научной сфере, получил деньги, но свои обязанности
не выполнил.
После возбуждения уголовного дела, Пономарев сбежал в США,
потом перебрался на Украину. Периодически он критикует российские власти и делает
скандальные заявления.
Напомним, что убитый 23 марта 2017 года в Киеве еще один
сбежавший от российского правосудия экс-депутат Денис Вороненков, шел в тот
день на встречу с Пономаревым для передачи ему неких секретных документов.