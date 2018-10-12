В военном госпитале Хабаровска скоропостижно скончался на 60-м году жизни Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Груднов.

В военном госпитале Хабаровска скоропостижно скончался на 60-м году жизни Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Груднов.Руководство войск национальной гвардии РФ, коллегия Росгвардии, Совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины военачальника и выражают искрение соболезнования его родным и близким.Игорь Сергеевич Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан, напоминает "Интерфакс". В 1980 году он окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1989 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С 1980 года Игорь Груднов прошел воинский путь от командира взвода до первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2016 году Указом президента Российской Федерации он был назначен на должность командующего Восточным округом войск национальной гвардии России.