В Чувашии объявлен траур по погибшим в автоаварии под Чебоксарами. В регионе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. ДТП, жертвами которого стали 11 человек, произошло 11 октября. 6 человек остаются в больницах.

В Чувашии объявлен траур по погибшим в автоаварии под Чебоксарами. В регионе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. ДТП, жертвами которого стали 11 человек, произошло 11 октября. 6 человек остаются в больницах.19 человек из города Канаша направлялись в Москву. По предварительной информации, ехали на работу, с собой везли нехитрый скарб и домашние заготовки. Столкновение было лобовым. На месте погибли 11 человек."На федеральной трассе М7 "Волга" у города Чебоксары произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель самосвала Mercedes выехал на полосу встречного движения, где нарушил правила дорожного движения. На схеме и месте происшествия это видно. И совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Fiat", — пояснил начальник управления ГИБДД МВД по Чувашии Владимир Романов.а место аварии сразу выехало 7 бригад скорой помощи, из них две — реанимобиля. По словам медиков, всем, кто выжил, была оказана медицинская и психологическая помощь."Те, кто сейчас дает показания, они легко раненые. Но после того, как с ними поработают следователи, они будут эвакуированы в больницу скорой медицинской помощи. Они могут давать показания", — заверила главный врач республиканской станции скорой медицинской помощи Ольга Краузе.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии сразу же был развернут оперативный штаб. На ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия было привлечено более 50 человек и 20 единиц техники. Согласно поручению главы Чувашии, пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Следственным управлением МВД по Чувашской Республике уже возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан.