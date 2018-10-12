Перекрывшую МКАД ради танцев начинающую певицу Yaxana поймали на вождении автомобиля без прав, причем произошло это во время съемок клипа на загруженной дороге, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Очевидцы утверждают, что по вине супруги подмосковного депутата Алексея Яковлева в пробке застряла спешившая на вызов скорая помощь.

Перекрывшую МКАД ради танцев начинающую певицу Yaxana поймали на вождении автомобиля без прав, причем произошло это во время съемок клипа на загруженной дороге, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Очевидцы утверждают, что по вине супруги подмосковного депутата Алексея Яковлева в пробке застряла спешившая на вызов скорая помощь.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Yaxana (@yakovleva.ksana) 8 Окт 2018 в 4:48 PDTСъемки проходили 7 октября на втором километре "кольца". Место, как пояснила сама 29-летняя Оксана Яковлева, было выбрано, "поскольку я в песню вложила огромный смысл, и перепивая припев, где я пою, что сходим с ума, мне пришла в голову такая сумасшедшая идея, снять это на МКАДе". Впрочем, во время опроса инспекторами она поменяла свою позицию: клип планировали снять в другом месте, куда и двигались три автомобиля с артистами и съемочной группой, но по пути у Cadillac Escalade возникла техническая неисправность, и певица решила провести спонтанную репетицию."Профессионального оборудования, камеры не было, снимали все на телефон и GoPro. И пробки никакой не было, там за три минуты все починили, и мы уехали", — рассказала певица в присутствии двух адвокатов. Последние при этом едва сдерживали смех.Яковлева не смогла назвать ни имя водителя машины, ни фамилии участников ее коллектива, ни того человека, кто выложил запись на ее странице в Instagram. Не смогла она объяснить и то, как оказалась за рулем автомобиля, притом что не получала права.Ее супруг, муниципальный депутата Щелкова, уже выступил с заявлением, в котором осудил творческие эксперименты. "Жена перекрыла МКАД. Снимала там какой-то видеоролик. Я думаю, что она должна отвечать по всей строгости закона Госавтоинспекции, как минимум", — сообщил Яковлев."Строгость" выразилась в трех составленных на Yaxana протоколах, в том числе за вождение с непристегнутым ремнем.