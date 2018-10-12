Как сообщила Рита Дакота, ее бывший муж Влад Соколовский больше месяца строит романтические отношения. Ушлые журналисты выяснили, кто является новой дамой сердца привлекательного артиста.

Как сообщила Рита Дакота, ее бывший муж Влад Соколовский больше месяца строит романтические отношения. Ушлые журналисты выяснили, кто является новой дамой сердца привлекательного артиста.Как утверждает , новой возлюбленной Влада Соколовского стала модель и фитнес-тренер Наталья Сульянова. Она известна в тусовке под именем Tasha Smit. Наталья родилась в Ханты-Мансийске, а покорение Москвы начала осуществлять с поступления в аудиошколу Dj Грува. Именно он открыл в ней талант к электронной музыке, сделав участницей dj-дуэта Audio Girls, подарив Наталье билет на крупнейшие площадки Москвы, Дубая и Ибицы.В феврале 2012 года женщина вышла замуж. Вскоре у нее родился сын. В настоящее время Сульянова является фитнес-инструктором, а еще она амбассадор всемирно известной компании Reebok.Репортеры сделали вывод, что у Сульяновой и Соколовского роман, на основании их постов в социальных сетях. Дескать, в аккаунте модели в Instagram можно встретить фотографии, сделанные в тех же локациях, что присутствуют и на страничке Соколовского.Пока ни Наталья, ни Влад не прокомментировали информацию об их якобы романтических отношениях. Однако любопытствующие фанаты отметили сходство женщины с известной моделью Ириной Шейк.Ранее Рита Дакота ответила злопыхателям на слова о том, что зря вынесла сор из избы. "Я не дала ни единого интервью, не написала в соцсетях ни единой страшной подробности этой вереницы грязи, не назвала ни единого имени, не сказала в его адрес ни единого грубого слова, не "слила" в прессу даже за огромные предложенные гонорары ни единого доказательства. Я лишь честно назвала причину расставания: многочисленные измены с самого начала отношений. Это не сор из избы, ребята, это честность. Если бы я хотела растоптать, лишить его всего, как многие говорят мне в укор, если бы начала реально выносить сор, вот это была бы катастрофа, это был бы шок", – отметила Дакота на своей страничке в Instagram.