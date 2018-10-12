Злоумышленники, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, вынудили потерпевшего заложить машину в ломбард...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали 27-летнего и 35-летнего приезжих по подозрению в разбойном нападении на водителя, занимающегося частным извозом.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, он подвозил на своем автомобиле двоих пассажиров, которые, как выяснилось, являлись его земляками. Мужчины рассказали о своих финансовых проблемах и попросили денежные средства, однако у водителя не было возможности им помочь, и он отказал. В ответ на это злоумышленники, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, вынудили его заложить машину в ломбард. Полученные денежные средства в размере около 200 тысяч рублей мужчины забрали.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на востоке Москвы.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56