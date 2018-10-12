В квартире полицейские обнаружили плитку из прессованного вещества растительного происхождения, обрезанные пластиковые бутылки с веществом белого цвета, различные жидкости, электронные весы...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который организовал дома в квартире по Новоперелкинской улице лабораторию по производству запрещенных средств и веществ. Установлено, что злоумышленник изготавливал психотропные вещества и сбывал их.При обследовании его квартиры были обнаружены плитка из прессованного вещества растительного происхождения, обрезанные пластиковые бутылки с веществом белого цвета, различные жидкости, электронные весы, а также иные предметы и вещества для изготовления наркотиков. Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследование установило, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов и психотропным веществом – амфетамином, массой свыше 410 граммов.По данному факту ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве