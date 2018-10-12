НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которые
не входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазы
в Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонные
системы.
НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которые
не входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазы
в Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонные
системы.
В маневрах Trident Juncture примут участие девять
истребителей F/A-18 Hornet и около 160 человек. Основные упражнения пройдут в
воздушном пространстве Норвегии и Швеции. роме норвежских аэродромов, буду
использованы также авиабазы Рованиеми в Финляндии и Каллакс в Швеции, заявили в
финском Минобороны.
Финская база расположена в 200 километрах от границы с
Россией. Здесь маневры состоятся с участием военных США и Бельгии, в воздух
поднимутся американские истребители F-15C Eagle и бельгийские F-16 Fighting
Falcon.
Ранее сообщалось, что стратегические учения НАТО "Единый
трезубец-2018" пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участие
более 40 тысяч военных из 31 страны. Это самые масштабные маневры на северном
фланге НАТО после окончания холодной войны.
В Североатлантическом альянсе призвали Россию не опасаться
этих маневров – утверждая, что они пройдут далеко от российской территории, не
ближе 500 километров от границ государства. Однако российские эксперты уверены,
что учения акцентировано направлены против России.
"Учения, как правило, связывают с тестированием
российских оборонных возможностей: с помощью беспилотников занимаются съемкой
российских военных объектов, передвижений военных сил в приграничных районах,
проверяют активность российской авиации, тестируют российские системы РЭБ",
– цитирует РИА Новости эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса
Рожина.
В Финляднии заявляют, что решили принять участие в маневрах,
чтобы "укрепить национальную оборону" и "развить международное
сотрудничество". Командование НАТО, в свою очередь, сообщило, что в ходе учений
у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов".