НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которые не входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазы в Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонные системы.

НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которыене входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазыв Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонныесистемы.В маневрах Trident Juncture примут участие девятьистребителей F/A-18 Hornet и около 160 человек. Основные упражнения пройдут ввоздушном пространстве Норвегии и Швеции. роме норвежских аэродромов, будуиспользованы также авиабазы Рованиеми в Финляндии и Каллакс в Швеции, заявили вфинском Минобороны.Финская база расположена в 200 километрах от границы сРоссией. Здесь маневры состоятся с участием военных США и Бельгии, в воздухподнимутся американские истребители F-15C Eagle и бельгийские F-16 FightingFalcon.Ранее сообщалось, что стратегические учения НАТО "Единыйтрезубец-2018" пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участиеболее 40 тысяч военных из 31 страны. Это самые масштабные маневры на северномфланге НАТО после окончания холодной войны.В Североатлантическом альянсе призвали Россию не опасатьсяэтих маневров – утверждая, что они пройдут далеко от российской территории, неближе 500 километров от границ государства. Однако российские эксперты уверены,что учения акцентировано направлены против России."Учения, как правило, связывают с тестированиемроссийских оборонных возможностей: с помощью беспилотников занимаются съемкойроссийских военных объектов, передвижений военных сил в приграничных районах,проверяют активность российской авиации, тестируют российские системы РЭБ",– цитирует РИА Новости эксперта Центра военно-политической журналистики БорисаРожина.В Финляднии заявляют, что решили принять участие в маневрах,чтобы "укрепить национальную оборону" и "развить международноесотрудничество". Командование НАТО, в свою очередь, сообщило, что в ходе ученийу российских границ планирует провести около 20 "экспериментов".