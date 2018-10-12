Наставник национальной команды по футболу Станислав Черчесов после матча со сборной Швеции в Калининграде, закончившегося с сухим счетом, посетовал на незабитый мяч. По мнению главного тренера сборной России, в этом случае игра могла бы сильно измениться и принести положительный результат нашим футболистам.

Наставник национальной команды по футболу Станислав Черчесов после матча со сборной Швеции в Калининграде, закончившегося с сухим счетом, посетовал на незабитый мяч. По мнению главного тренера сборной России, в этом случае игра могла бы сильно измениться и принести положительный результат нашим футболистам."Мы понимали, что будем играть с организованной командой. Почти все игры шведы играют в одном и том же ключе. Я предупредил на установке, что надо будет терпеть, что свободных зон почти не будет, что нужно четко выполнять задуманное. Знали, как быстро они могут выходить в контратаки — вы это сегодня заметили. Ни в коем случае нельзя было раскрываться. Нужен был гол, тогда, возможно, была бы совершенно другая игра", — сказал Черчесов на пресс-конференции."Счет, к сожалению, 0:0. Мы разделили очки. Голов не видели, но была великолепная атмосфера, хороший матч, который держал всех в напряжении. Думаю, равнодушных мы не оставили. Естественно, хотели выиграть. Для победы не хватило гола, как бы банально это ни звучало, хотя возможности были. Если бы мы грамотно распоряжались ими, больше моментов довели бы до ударов", — отметил Черчесов.В четверг сборная России сыграла вничью 0:0 с "Тре Крунур" в рамках Лиги Наций и набрала четвертое очко в группе В2. Второе место у сборной Турции, с которой наша команда сыграет уже в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт". Шведы сыграют с турками 17 ноября, напоминает РИА Новости.