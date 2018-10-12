Ирина Агибалова попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время отдыха на Кипре.

Ирина Агибалова попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время отдыха на Кипре.Экс-участницателестройки вызвала себе скорую помощь из-за резкой боли в левом боку. Внастоящее время ее лечат антибиотиками.По словам Агибаловой, медикипоставили ей редкий диагноз. Она призналась, что чувствует себя плохо. "Придетсяплатить за лечение, так как я не оформила страховку на эту поездку. Пока ещепостельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-заголода начался приступ мигрени", – цитирует звезду реалити-шоуИрина Агибалова поделилась снимком ил клиники с поклонниками в Instagram. Подписчики пожелали Ирине Александровне скорейшеговыздоровления.Отметим, что на Кипре у семьи Агибаловых есть апартаменты.Несколько лет назад ее дочь Маргарита Марсо решила приобрести жилье, где бы онивсе могли отдыхать.Напомним, на протяжении нескольких лет Ирина Агибаловастрадает от головных болей. Зачастую ей не помогают даже сильные препараты. А недавно в мозге звезды "Дома-2" врачи обнаружилиновообразование, к счастью, доброкачественное. Медики советуют ей не нервничать, чтобыопухоль не преобразовалась в раковую.Агибалова теперь постоянно проходит плановые обследования. К врачуходит раз в полгода. В связи с диагнозом она пересмотрела рацион питания истала принимать витамины.