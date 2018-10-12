Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль участвовал в спасении пострадавших от наводнения на своей малой родине – острове Майорке. Во время разгула стихии Рафаэль находился на острове, где проходил восстановление после перенесенной травмы.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль участвовал в спасении пострадавших от наводнения на своей малой родине – острове Майорке. Во время разгула стихии Рафаэль находился на острове, где проходил восстановление после перенесенной травмы.Рафаэль Надаль участвовал в спасении пострадавших от стихийного бедствия в городе Сан-Лоренсо, унесшего жизни десяти человек. Знаменитый теннисист предоставил помещения своей академии в городе Манакор для размещения людей, потерявших жилище.Когда вода сошла, Надаль надел резиновые сапоги и отправился на уборку улиц города Сан-Лоренсо, пострадавшего от наводнения. Рафаэль ликвидировал последствия стихии на протяжении нескольких часов.