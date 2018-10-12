Турецкие власти показали США видеозаписи, якобы подтверждающие причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамала Хашогги. Об этом пишет издание Вашингтон пост, с которым сотрудничал саудовский репортер. Речь идет об аудио и видеозаписях, сделанных в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. На них слышно, как журналиста допрашивали, пытали и в итоге убили в здании дипмиссии.

Турецкие власти показали США видеозаписи, якобы подтверждающие причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамала Хашогги. Об этом пишет издание "Вашингтон пост", с которым сотрудничал саудовский репортер. Речь идет об аудио и видеозаписях, сделанных в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. На них слышно, как журналиста допрашивали, пытали и в итоге убили в здании дипмиссии.Джамал Хашогги отправился туда 2 октября, чтобы получить документы о разводе, и больше не выходил на связь, напоминает телеканал "Россия 24". Турецкие власти полагают, что причиной расправы могла стать профессиональная деятельность журналиста. Хашогги нередко критиковал политику властей Саудовской Аравии. В Эр-Рияде обвинения отвергли и пообещали оказывать Анкаре содействие в расследовании.