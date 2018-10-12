Марину Хлебникову выписали из больницы. Певица вернулась домой, где и умер ее первый муж. О том, как она себя чувствует, артистка рассказала журналистам.

Марину Хлебникову выписали из больницы. Певица вернулась домой, где и умер ее первый муж. О том, как она себя чувствует, артистка рассказала журналистам.В начале октября Марина Хлебникова обнаружила в собственной квартире тело своего бывшего мужа Антона Логинова. Мужчина свел счеты с жизнью. Жуткое событие произвело на артистку такое впечатление, что у нее резко ухудшилось здоровье. Марину госпитализировали. Подруга, отвечающая на звонки Хлебниковой, даже заявила об осложнениях.К счастью, певица пошла на поправку. Ее даже выписали. Теперь она сама общается с представителями СМИ. "У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе", – цитирует Марину Хлебникову . Можно только представить, как себя чувствует певица, вернувшаяся на место смерти некогда любимого мужа, друга и партнера.Отметим, что до недавнего времени артистке было так плохо, что она даже не смогла прийти на прощание с бывшим мужем. Зато там появился бывший директор артистки Алексей Савельев. По его словам, Логинов был "безумно влюблен" всю жизнь в артистку. "Это был паж, секретарь, бас-гитарист, разумеется, саунд-продюсер, ну и по дому... В общем, Антон – это все. Марина позволяла себя любить. Марине было удобно с ним, но в хорошем смысле. Она, конечно, этим пользовалась, но не злобно пользовалась", – рассказал Савельев.Логинов и Хлебникова прожили вместе девять лет, не регистрируя отношения, а потом расстались. Певица вышла замуж за Михаила Майданича, родила ему дочь Доминику. Однако этот брак долго не продержался. Говорят, в прошлом году Логинов и Хлебникова сошлись и стали снова жить вместе.