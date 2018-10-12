Убили на рабочем месте. 11 октября около половины второго ночи в Струнино ограбили круглосуточный магазин и убили продавца.

Убили на рабочем месте. 11 октября около половины второго ночи в Струнино ограбили круглосуточный магазин и убили продавца. О происшествии первыми узнали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В круглосуточном магазине Ивушка сработала сигнализация. В торговом зале обнаружили мужчину с оружием в руках. Оружие опускать он не хотел. В результате сотрудники Росгвардии были вынуждены стрелять. Раненому подозреваемому оказали доврачебную помощь и передали приехавшим фельдшерам скорой. Под прилавком в магазине сотрудники Росгвардии обнаружили тело продавца, 46-летней местной жительницы. А с места преступления изъяли пневматический пистолет, несколько ножей и деньги, вероятнее всего, взятые из кассы магазина. Уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего местного жителя, он уже был неоднократно судим. Сейчас его прооперировали, поэтому полноценно допросить его пока невозможно. По версии следствия, подозреваемый и женщина-продавец были знакомы. Вероятнее всего, между ними возник конфликт, и тогда мужчина нанёс женщине 12 ножевых ранений.