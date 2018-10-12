В ведомстве заявили, что распространение подобной информации нужно для дестабилизации обстановки в тюрьмах и колониях

В ведомстве заявили, что распространение подобной информации нужно для дестабилизации обстановки в тюрьмах и колонияхВ социальных сетях распространили информацию о том, что во Владимирском централе несколько осужденных вскрыли себе вены. Однако пресс-служба УФСИН по Владимирской области моментально опровергла эти слухи.В ведомстве заявили, что распространение подобной информации нужно для дестабилизации обстановки в тюрьмах и колониях. Верить в это нельзя.10 октября Владимирский централ посетила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Она прошлась по режимным корпусам, посетила штрафной и следственный изолятор.УФСИН по Владимирской области отмечает, что тюрьма работает в штатном режиме, обстановка в ней контролируемая.