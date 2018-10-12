В пятницу Свердловский областной суд приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в убийстве трех и нападению еще на восемь девушек в Екатеринбурге.

В пятницу Свердловский областной суд приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в убийстве трех и нападению еще на восемь девушек в Екатеринбурге, передает РИА Новости.По данным регионального управления СК РФ, маньяк охотился на женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе области с октября 2004 года по апрель 2017.Трех женщин он убил, восьмерым, в том числе двум девушкам-подросткам, удалось выжить после нападений. Одна из девушек, которую Фалькин пытался убить отверткой, выжила благодаря двум прохожим, спугнувшим преступника.По данным следствия, преступник убивал именно тех женщин, которые ему отчаянно сопротивлялись.В общей сложности, 35-летнему подсудимому вменялся целый ряд статей УК РФ, в том числе "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Покушение на убийство", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".