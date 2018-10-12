ОМВД России по Бабушкинскому району разыскивает пропавшего без вести Гапишко Олега Леонидовича, 26.08.1965 года рождения...

ОМВД России по Бабушкинскому району разыскивает пропавшего без вести Гапишко Олега Леонидовича, 26.08.1965 г.р., жителя Раменского района Московской области, который 14 мая 2018 года вышел из дома, расположенного по адресу: Раменский района, пос. Удельная, ул. Театральная и до настоящего времени не вернулся.Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, короткая борода, глаза светло-серые. Есть шрамы на обеих ногах после травм. Мог представляться как «Олег борода».Был одет: в черную куртку-ветровку, джинсы, черную водолазку.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (495) 471-37-33 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29