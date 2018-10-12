ОМВД России по Бабушкинскому району разыскивает пропавшую без вести Трехалину Ларису Владимировну, 05.04.1962 года рождения...

ОМВД России по Бабушкинскому району разыскивает пропавшую без вести Трехалину Ларису Владимировну, 05.04.1962 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 07 октября 2018 года вышла из дома, расположенного по адресу: ул. Радужная, д.12 и до настоящего времени не вернулась.Приметы: рост 150-165 см, плотного телосложения, короткие каштановые волосы, шрам на левом локте от операции.Была одета: плисовая куртка зеленого цвета, темные брюки.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8 (495) 471-37-33 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29