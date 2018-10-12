Девушка нанесла пенсионерке более 90 ножевых ранений

Девушка нанесла пенсионерке более 90 ножевых ранений19-летняя жительница города Александрова задержана по подозрению в жестоком убийстве бабушки своего бывшего одноклассника, с которым она дружила много лет, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По версии следствия, 9 октября девушка пришла в квартиру к своему другу, но парня доме не оказалось. Злоумышленница внезапно набросилась на 77-летнюю бабушку приятеля, которая в это время была дома одна. Пенсионерка успела набрать номер телефона внука, который услышал лишь фразу бабушки: «Катя, не надо!». Девушка нанесла пожилой женщине более 90 ножевых ранений. Четыре из них причинили тяжкий вред здоровью.Позже израненную пенсионерку обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.Девушку воспитывала опекун, которая хотела поставить воспитанницу на учет врача-психиатра и уже договорилась об обследовании. Женщина была крайне обеспокоена неадекватным поведением подопечной. Сейчас подозреваемая находится в специализированной клинике.