Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метровПоздним вечером в Александровском районе начался пожар в недостроенном частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Ликвидировать открытое горение удалось за 12 минут. Однако полностью потушить строение пожарные закончили уже глубокой ночью.Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 8 человек и 3 единицы техники.