Полиция американского штата Джорджия разбирается в обстоятельствах странного убийства. 28-летней Келси Куэйл недавно переехала в Атланту, чтобы начать карьеру модели. Келси ехала в собственном автомобиле, когда ее убили выстрелом в шею. Неуправляемая машина выехала на встречку и спровоцировала ДТП.

Полиция американского штата Джорджия разбирается в обстоятельствах странного убийства 28-летней Келси Куэйл.Девушка совсем недавно переехала в Атланту, чтобы начать карьеру модели. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее убили выстрелом в шею.О том, что произошла трагедия, стало понятно, когда неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.Девушку госпитализировали, у нее был поврежден спинной мозг. В результате через несколько дней она скончалась, сообщает Fox 5 News.У семьи погибшей много вопросов к следствию. Родные не понимают, за что надо было убивать Келси, которая не могла иметь врагов в городе, в который переехала совсем недавно.Полиция рассматривает несколько версий случившегося, передает РИА Новости. Возможно, девушка могла ввязаться в конфликт с другим водителем, или же стать случайной жертвой перестрелки.Для выяснения обстоятельств этого странного убийства полицейские ищут очевидцев происшествия.