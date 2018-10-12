В районе деревни Новая Быковка столкнулись две легковушки

В районе деревни Новая Быковка столкнулись две легковушкиВо Владимирской области вновь произошла страшная авария. Вечером 11 октября на федеральной трассе М-7 в районе деревни Новая Быковка столкнулись две легковушки.На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, патруль ГИБДД и бригады скорой помощи.Свидетели ДТП рассказали, что на месте аварии было не менее 5-ти машин скорой. По словам очевидцев, сильные травмы получили двое детей – мальчика отвезли в травмпункт и девочку забрали в реанимацию.Обстоятельства проишествия уточняются. В ликвидации последствий аварии участвовали 19 человек и 8 спецмашин.