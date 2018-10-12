Заключенных иркутской колонии эвакуировали из загоревшегося общежития. Пострадавших нет. Причины возгорания пока остаются неизвестными.
Заключенных иркутской колонии эвакуировали из загоревшегося общежития. Пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".
Возгорание произошло на территории исправительной колонии №6 в 13:00 по местному времени. Загорелась деревянная кровля общежития для осужденных. Вследствие пожара был эвакуирован весь контингент заключенных - 87 человек. Пострадавших и погибших нет.
По словам сотрудника пресс-службы Главного управления ФСИН по региону, тушением пожара сейчас занимается две пожарные машины "ИК-6" и две бригады МЧС. Причины возгорания и размер ущерба пока неизвестны.