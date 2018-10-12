Заключенных иркутской колонии эвакуировали из загоревшегося общежития. Пострадавших нет. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Заключенных иркутской колонии эвакуировали из загоревшегося общежития. Пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".Возгорание произошло на территории исправительной колонии №6 в 13:00 по местному времени. Загорелась деревянная кровля общежития для осужденных. Вследствие пожара был эвакуирован весь контингент заключенных - 87 человек. Пострадавших и погибших нет.По словам сотрудника пресс-службы Главного управления ФСИН по региону, тушением пожара сейчас занимается две пожарные машины "ИК-6" и две бригады МЧС. Причины возгорания и размер ущерба пока неизвестны.