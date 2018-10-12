Медведь, в течение недели выходивший из леса в пригороде Иркутска и задравший пять сторожевых собак, уничтожен бойцами местного спецназа. Хищника застрелили в нескольких метрах от жилых домов.

Медведь, в течение недели выходивший из леса в пригороде Иркутска и задравший пять сторожевых собак, уничтожен бойцами местного спецназа. Хищника застрелили в нескольких метрах от жилых домов.Жители граничащего с Иркутском поселка Маркова заметили медведя на минувшей неделе. Для обеспечения безопасности людей были выставлены круглосуточные посты полиции, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что в конце сентября текущего года полицейские застрелили медведя в городе Усть-Кут на севере Иркутской области. Зверь вышел из леса и пробрался в гараж частного жилого дома.