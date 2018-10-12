Препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецепт

Препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецептВ Коврове местной жительнице с эпилепсией не выдавали необходимые лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Женщина – инвалид II группы, препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецепт.Инспекторы устроили проверку медицинского учреждения и выяснили, что в выдаче лекарств отказывали под предлогом их отсутствия. Пациентка была вынуждена покупать их за свой счет. Общая сумма, которую женщина потратила на лечение, превысила 4500 рублей.В прокуратуре особо отмечают, что заболевание местной жительницы требует постоянной терапии, и неприменение жизненно необходимых препаратов может повлечь ухудшение ее здоровья.В мировой суд направили исковое заявление о взыскании с поликлиники денежных средств, потраченных женщина. Судья одобрил это решение.Исполнение этого решения находится на контроле городской прокуратуры.