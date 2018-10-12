Препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецепт
Препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецепт
В Коврове местной жительнице с эпилепсией не выдавали необходимые лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина – инвалид II группы, препараты ей нужны ежедневно, однако врачи в поликлинике отказывались выписывать рецепт.
Инспекторы устроили проверку медицинского учреждения и выяснили, что в выдаче лекарств отказывали под предлогом их отсутствия. Пациентка была вынуждена покупать их за свой счет. Общая сумма, которую женщина потратила на лечение, превысила 4500 рублей.
В прокуратуре особо отмечают, что заболевание местной жительницы требует постоянной терапии, и неприменение жизненно необходимых препаратов может повлечь ухудшение ее здоровья.
В мировой суд направили исковое заявление о взыскании с поликлиники денежных средств, потраченных женщина. Судья одобрил это решение.
Исполнение этого решения находится на контроле городской прокуратуры.