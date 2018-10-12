У нее осталась 14-летняя дочерь, которая теперь стала сиротой

У нее осталась 14-летняя дочерь, которая теперь стала сиротойВ городе Струнино Владимирской области произошла трагедия. Ночью 10 октября покупатель убил продавщицу продуктового магазина, сообщает «».По предварительным данным, мужчина нанес своей жертве несколько ножевых ранений. Женщина умерла еще до приезда врачей.Магазин «Ивушка», в котором случилось это происшествие, находится недалеко от железнодорожного вокзала.«11 октября следственным отделом по городу Александров следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту насильственной смерти 46-летней жительницы Струнино. До установления объективных обстоятельств произошедшего информация по делу не распространяется», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.Очевидцы рассказывают, что убийцу удалось задержать. А у продавца осталась 14-летняя дочерь, которая теперь стала сиротой.