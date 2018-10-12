Новый виадук построят в Амурской области через Транссибирскую магистраль. Он заменит старый, обрушение которого произошло во вторник. На возведение моста потребуется два года. На это время для транспортного городского сообщения построят и новую дорогу.

Новый виадук построят в Амурской области через Транссибирскую магистраль. Он заменит старый, обрушение которого произошло во вторник. На возведение моста потребуется два года. На это время для транспортного городского сообщения построят и новую дорогу. На строительство путепровода из регионального бюджета выделили 10 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24"."Проектировщики на основании техзадания отработают проект, который будет удобнее для эксплуатации путепровода", — пояснил Владимир Константинов, и.о. мэра Свободного."На данном этапе идет выкорчевка фундаментных блоков, опор автодорожного моста, который состоит из арматуры. И с помощью экскаватора и бульдозеров обломки опорных строений вывозятся в отвал", — добавил Евгений Ошурков, заместитель командира 50-й отдельной дорожной бригады.