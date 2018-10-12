В Вязниковском районе произошли две аварии с участием большегрузов

В Вязниковском районе произошли две аварии с участием большегрузовЧетыре автомобиля столкнулись в Вязниках у поворота на улицу Удобную, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Авария произошла 11 октября около 14:50. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель одного из большегрузов. Он не затормозил на светофоре и врезался в другую фуру. По данным МЧС, есть пострадавший. Сотрудники ГИБДД установят причины и обстоятельства происшествия.Еще одна авария с участием фуры произошла 12 октября около 5:40 на трассе М-7 в Вязниковском районе у поворота на Мстеру. Столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.На место происшествия выезжали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.