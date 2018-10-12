12.10.2018

2018-10-12 08:06:05

В Хабаровске умер генерал Росгвардии

В Хабаровске в возрасте 58 лет ушел из жизни командующий восточным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Груднов, передает . В пресс-службе ведомства отметили успехи, которых удалось добиться ведомству под его руководством. В частности, государству удалось вернуть тонны незаконно добытых биоресурсов, а также существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке.