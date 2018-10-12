Едут в поезде в одном купе католик, мусульманин и иудей. Обсуждают вопрос: как каждая религия делит доходы, полученные приходом?
Католик говорит:
- Я беру и рисую вокруг себя мелом круг. Потом подбрасываю все деньги. Все, что в круге, - это мое. А что за пределами - это Господне.
Мусульманин:
- Я тоже рисую круг и подбрасываю деньги. Только вот что в круге, то Господне, а что за его пределами - то мое.
Иудей:
- А я ничего не рисую. Я подбрасываю все деньги в небо. И что Господь успел, то взял. А то, что на землю упало, то мое!..
еще анекдот!