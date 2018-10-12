Ежегодно, 12 октября, в нашей стране отмечается День медицинской службы системы МВД России.

Ежегодно, 12 октября, в нашей стране отмечается День медицинской службы системы МВД России.За многолетнюю историю ведомственная медицина прошла большой путь становления и развития. Сегодня медицинская служба системы МВД России представляет собой высокоорганизованную, всесторонне развитую и устойчивую отрасль государственного здравоохранения, в которой трудятся 9,5 тысяч врачей и 11,5 тысяч среднего медицинского персонала.Каждый четвертый врач имеет высшую квалификационную категорию, 25 врачей – ученую степень доктора медицинских наук, более 180 медицинских работников являются заслуженными врачами Российской Федерации, более 250 врачей – кандидатами медицинских наук.За последние годы создана действенная система медицинского обеспечения личного состава подразделений органов внутренних дел. Ежегодными профилактическими осмотрами охвачено свыше 96%. Стационарная медицинская помощь осуществляется в 82 госпиталях общей мощностью 8624 койки. Ежегодно в них получают помощь более 200 тысяч человек.МВД России проводится активная работа по увеличению доступности высокотехнологичной медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел всех субъектов Российской Федерации в организациях ведомственного здравоохранения.Количество здравпунктов выросло с 76 в 2015 году до 139 в 2017 году, количество амбулаторий увеличено до 9, дальнейшее развитие получила сеть зубопротезных лабораторий (кабинетов). В 2014 году было 5 таких подразделений, к окончанию 2017 года – 36. В течение 2018 года планируется открытие еще двух зубопротезных подразделений.Важную роль в повышении качества комплектования личного состава органов внутренних дел Российской Федерации играет Центральная военно-врачебная комиссия ФКУЗ «Центральная медико-санитарная часть МВД России». В 2018 году при непосредственном участии ЦВВК разработаны новые требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.Внедрение современных технологий в медицинскую практику невозможно без обеспечения медицинских организаций современным диагностическим оборудованием. Учреждения здравоохранения обновили рентгеновское, УЗИ-диагностическое, лабораторное оборудование, автомобили скорой медицинской помощи.Продолжена работа по строительству и реконструкции медицинских объектов. С начала текущего года введены в строй филиал федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Алупка» МВД России «Дружба» и реабилитационный центр федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан».В свой профессиональный праздник лучшие представители медицинской службы системы МВД России, ветераны получат заслуженные награды. Но самая главная награда для них – признательность и искренняя благодарность пациентов, которым люди в белых халатах помогают справляться с тяжелыми недугами, возвращают к жизни и службе.