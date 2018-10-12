Нейросеть, созданная интернет-ритейлером Amazon для своего отдела кадров, вышла из-под контроля и ее отключили, а Энди Рубин планирует выпустить антисмартфонный смартфон. Подробности – в программе Вести.net.

Энди Рубин, создатель Android, планирует выпустить смартфон, который должен избавить своего владельца от зависимости, то есть от смартфона же. О новых планах Рубина известно немного, сообщает о них Bloomberg со ссылкой на некие свои источники. Издание пишет, что разработчик трудится над созданием аппарата, который стал бы продолжением владельца. Нейросеть изучит его привычки и сможет самостоятельно отвечать на звонки и письма, а также назначать встречи.Идею высказал в прошлом году сам Рубин в интервью тому же Bloomberg. Частично победить зависимость людей от смартфонов можно, если телефон станет виртуальной версией вас, достаточно умной чтобы ей можно было доверять и не хвататься постоянно самому за трубку телефона.Телефон вероятно получит небольшой экран, а управление будет рассчитано, как говорят, в основном на голосовые команды. Издание подчеркивает, что по сути устройство будет похоже на то, что было показано в фильме "Она", невидимая героиня которого – виртуальный ассистент.А теперь к текущей практике искусственного интеллекта. Amazon закрывает свою секретную нейросеть, которую он разрабатывал для найма работников. Выяснилось, что алгоритм оказался предвзятым и дискриминировал женщин. Как сообщает Reuters, компания еще в 2015 году обнаружила, что система не способна отбирать кандидатов гендерно-нейтральным образом. И очень часто при одинаковых навыках и опыте отдавала предпочтение мужчинам. Любопытно, что поводом для отказа мог служить не только собственно пол, но и в принципе слова "женщина" или "женский" в резюме. Подробности – в программе 33Live.Runet.